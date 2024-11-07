Boucle de Belpech Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Dordogne

Randonnez à Beaumont-du-Périgord, autour de la bastide et de la colline de Belpech avec presque partout, la vue sur l’imposante église fortifiée datant du XIIIe siècle…

+33 5 53 22 39 12

English :

Hike to Beaumont-du-Périgord, around the bastide and the hill of Belpech with almost everywhere the view of the imposing fortified church dating from the 13th century .

Deutsch :

Wandern Sie in Beaumont-du-Périgord um die Bastide und den Hügel von Belpech herum, wobei Sie fast überall den Blick auf die imposante Wehrkirche aus dem 13. Jahrhundert…

Italiano :

Passeggiata a Beaumont-du-Périgord, intorno alla bastide e alla collina di Belpech con la vista dell’imponente chiesa fortificata del XIII secolo quasi ovunque…

Español :

Paseo por Beaumont-du-Périgord, alrededor de la bastida y de la colina de Belpech con la vista de la imponente iglesia fortificada del siglo XIII casi por todas partes…

