Boucle des Cordeliers 3 km Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Boucle des Cordeliers 3 km 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Itinéraire découverte de Saint-Pourçain sur les bords de Sioule entre Nature et Patrimoine. Promenade facile.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English : Hike
Discovery route of Saint-Pourçain between Nature and Heritage 3km
Deutsch :
Entdeckungsroute durch Saint-Pourçain am Ufer der Sioule zwischen Natur und Kulturerbe. Leichte Wanderung.
Italiano :
Scoprite Saint-Pourçain, sulle rive della Sioule, tra natura e patrimonio. Una passeggiata facile.
Español :
Descubra Saint-Pourçain, a orillas del Sioule, entre naturaleza y patrimonio. Un paseo fácil.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme