Boucle des Cordeliers 3 km Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Boucle des Cordeliers 3 km 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire découverte de Saint-Pourçain sur les bords de Sioule entre Nature et Patrimoine. Promenade facile.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English : Hike

Discovery route of Saint-Pourçain between Nature and Heritage 3km

Deutsch :

Entdeckungsroute durch Saint-Pourçain am Ufer der Sioule zwischen Natur und Kulturerbe. Leichte Wanderung.

Italiano :

Scoprite Saint-Pourçain, sulle rive della Sioule, tra natura e patrimonio. Una passeggiata facile.

Español :

Descubra Saint-Pourçain, a orillas del Sioule, entre naturaleza y patrimonio. Un paseo fácil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme