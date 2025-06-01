Boucle des Gardes à La Roche-Chalais La Roche-Chalais Dordogne

Boucle des Gardes à La Roche-Chalais La Roche-Chalais Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle des Gardes à La Roche-Chalais A pieds Facile

Boucle des Gardes à La Roche-Chalais 24490 La Roche-Chalais Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6500.0 Tarif :

Depuis le panneau d’appel situé à côté du gymnase, prendre l’avenue de la Double (D730). A 200m, tourner à gauche direction « Champion ». Au bout du chemin, prendre à gauche direction « Charron », » Les Gardes ».

+33 5 53 90 63 74

English : Boucle des Gardes à La Roche-Chalais

From the call sign next to the gymnasium, take Avenue de la Double (D730). After 200m, turn left towards « Champion ». At the end of the road, turn left towards « Charron », « Les Gardes ».

Deutsch : Boucle des Gardes à La Roche-Chalais

Von der Anrufsäule neben der Sporthalle aus nehmen Sie die Avenue de la Double (D730). Nach 200 m biegen Sie links ab in Richtung « Champion ». Am Ende des Weges biegen Sie links ab in Richtung « Charron », » Les Gardes ».

Italiano :

Dal cartello accanto alla palestra, prendere Avenue de la Double (D730). Dopo 200 m, svoltare a sinistra in direzione « Champion ». Alla fine della strada, girare a sinistra verso « Charron », « Les Gardes ».

Español : Boucle des Gardes à La Roche-Chalais

Desde el indicativo situado junto al gimnasio, tome la Avenue de la Double (D730). Después de 200 m, gire a la izquierda hacia « Champion ». Al final de la carretera, gire a la izquierda hacia « Charron », « Les Gardes ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine