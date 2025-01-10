Le Sentier Botanique de La Roche-Chalais La Roche-Chalais Dordogne

Dans un cadre calme et boisé, le sentier botanique vous permet, avec le concours de l’ONF (Office National des Forêts), de découvrir 14 essences d’arbres communes dans nos forêts. Il chemine sur une distance d’environ 2 km.

In a quiet, wooded setting, the botanical trail, with the help of the ONF (Office National des Forêts), allows you to discover 14 tree species common to our forests. The trail is about 2 km long.

In einer ruhigen und bewaldeten Umgebung können Sie auf dem botanischen Pfad mit Hilfe des ONF (Office National des Forêts) 14 Baumarten entdecken, die in unseren Wäldern häufig vorkommen. Der Weg ist etwa 2 km lang.

In un ambiente tranquillo e boscoso, il sentiero botanico, con l’aiuto dell’ONF (Office National des Forêts), permette di scoprire 14 specie arboree comuni alle nostre foreste. Il percorso è lungo circa 2 km.

En un entorno tranquilo y arbolado, el sendero botánico, con la ayuda de la ONF (Office National des Forêts), permite descubrir 14 especies arbóreas comunes en nuestros bosques. El recorrido es de unos 2 km.

