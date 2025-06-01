Boucle des Rhododendrons à Saint-Michel l’Ecluse et Léparon La Roche-Chalais Dordogne

Boucle des Rhododendrons à Saint-Michel l’Ecluse et Léparon La Roche-Chalais Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle des Rhododendrons à Saint-Michel l’Ecluse et Léparon A pieds Difficulté moyenne

Boucle des Rhododendrons à Saint-Michel l’Ecluse et Léparon 24490 La Roche-Chalais Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6000.0

Depuis le panneau d’appel situé sur le parking municipal, rejoindre la route et monter à droite vers le centre. Après le Monument aux Morts, partir à droite puis aller tout droit direction « DFCI Double ». 30 mètres plus loin, continuer sur la petite route, prendre à droite juste avant le DFCI.

Difficulté moyenne

+33 5 53 90 63 74

English : Boucle des Rhododendrons à Saint-Michel l’Ecluse et Léparon

From the call sign at the municipal parking lot, join the road and turn right towards the center. After the Monument aux Morts, turn right, then straight on towards « DFCI Double ». after 30 m, continue on the small road, turning right just before the DFCI.

Deutsch : Boucle des Rhododendrons à Saint-Michel l’Ecluse et Léparon

Vom Rufzeichen auf dem städtischen Parkplatz aus erreichen Sie die Straße und gehen rechts hinauf zum Zentrum. Nach dem Kriegerdenkmal biegen Sie rechts ab und gehen dann geradeaus in Richtung « DFCI Double ». 30 Meter weiter auf der kleinen Straße bleiben und kurz vor dem DFCI rechts abbiegen.

Italiano :

Dal cartello del parcheggio comunale, immettersi sulla strada e girare a destra verso il centro. Dopo il Monument aux Morts, svoltare a destra e proseguire dritto in direzione « DFCI Double ». dopo 30 metri, proseguire lungo la stradina e svoltare a destra poco prima del DFCI.

Español : Boucle des Rhododendrons à Saint-Michel l’Ecluse et Léparon

Desde la señal del aparcamiento municipal, incorpórese a la carretera y gire a la derecha hacia el centro. Después del Monument aux Morts, gire a la derecha y siga recto hacia « DFCI Double ». después de 30 metros, continúe por la pequeña carretera y gire a la derecha justo antes del DFCI.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine