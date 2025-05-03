Boucle des Mares Bergerac Bergerac Dordogne

Boucle des Mares Bergerac Bergerac Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle des Mares Bergerac A pieds Très facile

Boucle des Mares Bergerac 24100 Bergerac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 1800.0 Tarif :

Bienvenue sur la boucle des Mares de Pombonne. Aux portes de la ville, un petit havre de paix où les marcheurs côtoient les runners, où les apprentis du « vélo sans roulettes » se mesurent aux vttistes confirmés dans un environnement à la fois végétal et aquatique. Bonne randonnée

Très facile

+33 5 53 57 03 11

English : Boucle des Mares Bergerac

Welcome to the loop of the Ponds of Pombonne. At the gates of the town, a small haven of peace where walkers rub shoulders with runners, where the apprentices of the « bicycle without wheels » compete with experienced mountain bikers in an environment that is both vegetal and aquatic. Have a good hike

Deutsch : Boucle des Mares Bergerac

Willkommen auf dem Rundweg « Mares de Pombonne ». Vor den Toren der Stadt liegt eine kleine Oase des Friedens, in der Wanderer auf Runner treffen und sich Lehrlinge des « Fahrrads ohne Räder » mit erfahrenen Mountainbikern in einer Umgebung messen, die sowohl von Pflanzen als auch von Wasser geprägt ist. Gute Wanderung

Italiano :

Benvenuti al circuito Mares de Pombonne. Alle porte della città, una piccola oasi di pace in cui gli escursionisti si confrontano con i corridori, in cui gli apprendisti « wheelless bike » competono con gli esperti di mountain bike in un ambiente al tempo stesso verde e acquatico. Buona passeggiata

Español : Boucle des Mares Bergerac

Bienvenido al bucle de Mares de Pombonne. A las puertas de la ciudad, un pequeño remanso de paz donde los caminantes se codean con los corredores, donde los aprendices de « bicicleta sin ruedas » compiten con los ciclistas de montaña experimentados en un entorno tan verde como acuático. Que tengas un buen paseo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine