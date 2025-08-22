Boucle des Trois Communes Servilly Allier

Boucle des Trois Communes

Boucle des Trois Communes Le Bourg 03120 Servilly Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit assez long serpentant à travers la plaine. Quelques vieilles pierres laisseront place à un paysage plus champêtre.

https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39

English :

A rather long circuit winding through the plain. Some old stones will give way to a more rural landscape.

Deutsch :

Ein ziemlich langer Rundweg, der sich durch die Ebene schlängelt. Einige alte Steine werden einer ländlicheren Landschaft weichen.

Italiano :

Un circuito piuttosto lungo che si snoda attraverso la pianura. Alcune vecchie pietre lasceranno il posto a un paesaggio più rurale.

Español :

Un circuito bastante largo que serpentea por la llanura. Algunas piedras antiguas darán paso a un paisaje más rural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme