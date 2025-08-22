Boucle des Trois Communes Servilly Allier
Boucle des Trois Communes Servilly Allier vendredi 1 mai 2026.
Boucle des Trois Communes
Boucle des Trois Communes Le Bourg 03120 Servilly Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Circuit assez long serpentant à travers la plaine. Quelques vieilles pierres laisseront place à un paysage plus champêtre.
https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39
English :
A rather long circuit winding through the plain. Some old stones will give way to a more rural landscape.
Deutsch :
Ein ziemlich langer Rundweg, der sich durch die Ebene schlängelt. Einige alte Steine werden einer ländlicheren Landschaft weichen.
Italiano :
Un circuito piuttosto lungo che si snoda attraverso la pianura. Alcune vecchie pietre lasceranno il posto a un paesaggio più rurale.
Español :
Un circuito bastante largo que serpentea por la llanura. Algunas piedras antiguas darán paso a un paisaje más rural.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme