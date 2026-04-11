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Brocante, tombola, concert Servilly

Brocante, tombola, concert Servilly mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 03120 Servilly

Département : Allier

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Servilly

Brocante, tombola, concert

Place de la mairie Servilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 06:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Organisé par Servilly éventements
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Place de la mairie Servilly 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 54 22 83 48 

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English :

Organized by Servilly éventements

L’événement Brocante, tombola, concert Servilly a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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