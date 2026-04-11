Servilly

Brocante, tombola, concert

Place de la mairie Servilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 06:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Organisé par Servilly éventements

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Place de la mairie Servilly 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 54 22 83 48

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English :

Organized by Servilly éventements

L’événement Brocante, tombola, concert Servilly a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse