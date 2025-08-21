BOUCLE DU BELVEDERE (N°101) Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne
BOUCLE DU BELVEDERE (N°101)
Durée : Distance : 7200.0 Tarif :
Balade nature en forêt au départ du belvédère du Mont des Avaloirs.
+33 2 43 30 11 11
English :
Nature walk in the forest from the Mont des Avaloirs lookout.
Deutsch :
Naturwanderung im Wald, ausgehend vom Aussichtspunkt des Mont des Avaloirs.
Italiano :
Passeggiata naturalistica nella foresta dal belvedere del Mont des Avaloirs.
Español :
Paseo por la naturaleza en el bosque desde el mirador del Mont des Avaloirs.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-12 par eSPRIT Pays de la Loire