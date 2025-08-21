BOUCLE DU BELVEDERE (N°101) Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

BOUCLE DU BELVEDERE (N°101)

BOUCLE DU BELVEDERE (N°101) 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 7200.0 Tarif :

Balade nature en forêt au départ du belvédère du Mont des Avaloirs.

+33 2 43 30 11 11

English :

Nature walk in the forest from the Mont des Avaloirs lookout.

Deutsch :

Naturwanderung im Wald, ausgehend vom Aussichtspunkt des Mont des Avaloirs.

Italiano :

Passeggiata naturalistica nella foresta dal belvedere del Mont des Avaloirs.

Español :

Paseo por la naturaleza en el bosque desde el mirador del Mont des Avaloirs.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-12 par eSPRIT Pays de la Loire