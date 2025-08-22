Transversale GR® Tour du Mont des Avaloirs PAR LA CORNICHE 24.1 km Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Transversale GR® Tour du Mont des Avaloirs PAR LA CORNICHE 24.1 km

Itinéraire de sentier de grande randonnée de pays GRP Transversale GR® Tour du Mont des Avaloirs PAR LA CORNICHE 24.1 km 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 24100.0 Tarif :

Envie d’une escapade nature à deux pas de chez vous ? tentez le GR® de Pays Tour du Mont des Avaloirs en passant par la transversale Par la Corniche qui réservent de beaux points de vue et des chemins préservés

+33 2 43 30 11 11

English :

Fancy a nature getaway just a stone’s throw from your home? Try the GR® de Pays Tour du Mont des Avaloirs via the Par la Corniche transverse route, with its beautiful views and unspoilt paths

Deutsch :

Lust auf einen Naturausflug ganz in Ihrer Nähe? Versuchen Sie es mit dem GR® de Pays Tour du Mont des Avaloirs über die Querstraße Par la Corniche , die schöne Aussichtspunkte und unberührte Wege bereithält

Italiano :

Se volete fare una pausa nella natura a due passi da casa, provate il GR® de Pays Tour du Mont des Avaloirs attraverso il tratto Par la Corniche , che offre splendidi panorami e sentieri incontaminati

Español :

Si le apetece una escapada a la naturaleza a dos pasos de casa, pruebe el GR® de Pays Tour du Mont des Avaloirs por el tramo Par la Corniche , que ofrece hermosas vistas y senderos vírgenes

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par eSPRIT Pays de la Loire