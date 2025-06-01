Boucle du Grandchamp Mescoules Mescoules Dordogne

Boucle du Grandchamp Mescoules A cheval Très facile

Boucle du Grandchamp Mescoules 24240 Mescoules Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4400.0

Bienvenue sur la boucle de randonnée de Grandchamps, sur la commune de Mescoules. Tout le long du parcours, parcourez les vignes de l’appellation Bergerac ainsi que le village de Mescoules et son église Saint Martin de fond roman, elle a été remaniée à l’époque gothique.

+33 5 53 57 03 11

English : Boucle du Grandchamp Mescoules

Welcome to the Grandchamps hiking trail, in the commune of Mescoules. All along the route, walk through the vineyards of the Bergerac appellation as well as the village of Mescoules and its Saint Martin church: with a Romanesque background, it was rebuilt during the Gothic period.

Deutsch : Boucle du Grandchamp Mescoules

Willkommen auf dem Rundwanderweg von Grandchamps, in der Gemeinde Mescoules. Entlang des Weges durchstreifen Sie die Weinberge der Appellation Bergerac sowie das Dorf Mescoules und seine Kirche Saint Martin: Sie hat einen romanischen Hintergrund und wurde in der Gotik umgebaut.

Italiano :

Benvenuti sul sentiero Grandchamps, nel comune di Mescoules. Lungo il percorso, scoprirete i vigneti della denominazione Bergerac, il villaggio di Mescoules e la sua chiesa di Saint Martin: originariamente romanica, è stata ridisegnata in epoca gotica.

Español : Boucle du Grandchamp Mescoules

Bienvenido a la ruta de senderismo de Grandchamps, en el municipio de Mescoules. A lo largo de la ruta, descubrirá los viñedos de la denominación de Bergerac, así como el pueblo de Mescoules y su iglesia de San Martín: originalmente románica, fue rediseñada en el periodo gótico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine