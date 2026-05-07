Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro Vignerons | Cave de Sigoulès Mescoules

Apéro Vignerons | Cave de Sigoulès Mescoules

Apéro Vignerons | Cave de Sigoulès Mescoules vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 302 Route des Vignerons

Ville : 24240 Mescoules

Département : Dordogne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Mescoules

Apéro Vignerons | Cave de Sigoulès

302 Route des Vignerons Mescoules Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 00:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Soirées gourmandes et conviviales avec vins, food trucks, musique et animations pour toute la famille, entrée libre !   .

302 Route des Vignerons Mescoules 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 00  magasin@vigneronsdesigoules.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro Vignerons | Cave de Sigoulès

L’événement Apéro Vignerons | Cave de Sigoulès Mescoules a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides