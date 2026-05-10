Sigoulès-et-Flaugeac

La Foire aux Vins de Sigoulès

Le village de Sigoulès Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Venez profiter de la foire aux vins de viticulteurs locaux et d’ailleurs

Au programme:

Animations musicales

Dégustations

Jeux pour enfants et adults (fête forain)

Foodtrucks et restaurateurs divers

Artisanats .

Le village de Sigoulès Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 86 60 26 foireauxvins.sigoules@gmail.com

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English : La Foire aux Vins de Sigoulès

L’événement La Foire aux Vins de Sigoulès Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides