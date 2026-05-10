La Foire aux Vins de Sigoulès Sigoulès-et-Flaugeac
La Foire aux Vins de Sigoulès Sigoulès-et-Flaugeac samedi 18 juillet 2026.
Sigoulès-et-Flaugeac
La Foire aux Vins de Sigoulès
Le village de Sigoulès Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Venez profiter de la foire aux vins de viticulteurs locaux et d’ailleurs
Au programme:
Animations musicales
Dégustations
Jeux pour enfants et adults (fête forain)
Foodtrucks et restaurateurs divers
Artisanats .
Le village de Sigoulès Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 86 60 26 foireauxvins.sigoules@gmail.com
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English : La Foire aux Vins de Sigoulès
L’événement La Foire aux Vins de Sigoulès Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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