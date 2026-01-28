Les randonnées du Raisin d’Or Sigoulès-et-Flaugeac
Les randonnées du Raisin d'Or Sigoulès-et-Flaugeac lundi 13 juillet 2026.
Les randonnées du Raisin d’Or
Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne
Gratuit
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
2026-07-13
Randonnée ouverte à toutes et à tous à la découverte des paysages et du vignoble Bergeracois. La randonnée est gratuite, vous aurez la possibilité de faire une dégustation de Vins de propriétés viticoles à la fin
de la randonnée.
Rendez-vous devant l’église Saint Jacques le majeur pour le covoiturage. .
Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 39 86 raisindor@hotmail.fr
English : Les randonnées du Raisin d’Or
