Les Apéros des Vignerons Sigoulès-et-Flaugeac
Les Apéros des Vignerons Sigoulès-et-Flaugeac vendredi 10 juillet 2026.
Sigoulès-et-Flaugeac
Les Apéros des Vignerons
Place du Foirail Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 00:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Les Apéros des Vignerons reviennent à Sigoulès pour des soirées gourmandes et conviviales tout l’été !
Venez profiter d’un marché gourmand avec vins du terroir, food trucks, desserts artisanaux et ambiance musicale festive.
Château gonflable gratuit pour les enfants toute la soirée.
Organisation Les Vignerons de Sigoulès et le comité des fêtes de Sigoulès .
Place du Foirail Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 06 19 magasin@vigneronsdesigoules.fr
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English : Les Apéros des Vignerons
L’événement Les Apéros des Vignerons Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2026-06-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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