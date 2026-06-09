Sigoulès-et-Flaugeac

Les Apéros des Vignerons

Place du Foirail Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 00:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Les Apéros des Vignerons reviennent à Sigoulès pour des soirées gourmandes et conviviales tout l’été !

Venez profiter d’un marché gourmand avec vins du terroir, food trucks, desserts artisanaux et ambiance musicale festive.

Château gonflable gratuit pour les enfants toute la soirée.

Organisation Les Vignerons de Sigoulès et le comité des fêtes de Sigoulès .

Place du Foirail Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 06 19 magasin@vigneronsdesigoules.fr

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English : Les Apéros des Vignerons

L’événement Les Apéros des Vignerons Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2026-06-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides