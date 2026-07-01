Exposition | Affiche ton dessin Bibliothèque Sigoulès-et-Flaugeac
mercredi 15 juillet 2026 · Bibliothèque · Sigoulès-et-Flaugeac
Informations pratiques
Sigoulès-et-Flaugeac
Exposition | Affiche ton dessin
Bibliothèque 50 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-15
Viens à la bibliothèque, dessine ou fais un coloriage, et accroche le au mur avant de partir !
Depuis maintenant deux ans, la bibliothèque de Sigoulès-et-Flaugeac met à disposition de ses jeunes usagers un espace créatif en libre accès comprenant des coloriages, des feuilles de papier, des feutres et des crayons.
Ce petit coin dédié à la création a rencontré un véritable succès auprès des enfants. Au fil du temps, des centaines de dessins ont été réalisés. Certains ont été emportés par leurs auteurs, d’autres ont été oubliés sur place ou offerts à la bibliothécaire, qui les a soigneusement conservés.
À l’occasion de l’été, la bibliothèque souhaite valoriser cette production artistique en organisant une exposition regroupant les dessins réalisés au cours de ces deux dernières années. .
Bibliothèque 50 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 67 65 bibliotheque.sigoules@la-cab.fr
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English : Exposition | Affiche ton dessin
L’événement Exposition | Affiche ton dessin Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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