Boucle du kaolin Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Boucle du kaolin Coussac-Bonneval Nouvelle-Aquitaine

Boucle du kaolin Coussac-Bonneval Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.

Boucle du kaolin A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Boucle du kaolin 87500 Coussac-Bonneval Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Difficulté moyenne

https://www.visitlimousin.com/  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boucle du kaolin

Deutsch : Boucle du kaolin

Italiano :

Español : Boucle du kaolin

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine