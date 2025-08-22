Boucle du Sapey Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Boucle du Sapey

Boucle du Sapey 03250 Saint-Nicolas-des-Biefs Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ de Saint-Nicolas-des-Biefs ou de La Chabanne, cette boucle parcourt les hauteurs de la Montagne Bourbonnaise à travers forêts et champs de bruyère au plateau de la Verrerie.

https://vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : Boucle du Sapey

Departing from Saint-Nicolas-des-Biefs or La Chabanne, this loop takes in the heights of the Montagne Bourbonnaise through forests and heather fields to the plateau de la Verrerie.

Deutsch : Boucle du Sapey

Von Saint-Nicolas-des-Biefs oder La Chabanne aus führt dieser Rundweg über die Höhen der Montagne Bourbonnaise durch Wälder und Heidekrautfelder zum Plateau de la Verrerie.

Italiano :

Partendo da Saint-Nicolas-des-Biefs o da La Chabanne, questo percorso ad anello si snoda sulle alture della Montagne Bourbonnaise attraverso boschi e campi di erica sull’altopiano della Verrerie.

Español : Boucle du Sapey

Partiendo de Saint-Nicolas-des-Biefs o de La Chabanne, esta ruta en bucle recorre las alturas de la Montagne Bourbonnaise a través de bosques y campos de brezo en la meseta de la Verrerie.

