Les Hormières PR n°13 Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Les Hormières PR n°13 place de l’Église 03250 Saint-Nicolas-des-Biefs Allier Auvergne-Rhône-Alpes

La secrète vallée du Barbenan, avec ses hameaux fleuris, vous guide sur les pas des verriers d’autrefois.

The secret Barbenan valley, with its flower-filled hamlets, guides you in the footsteps of the glassmakers of yesteryear.

Das geheime Barbenan-Tal mit seinen blumengeschmückten Weilern führt Sie auf den Spuren der Glasmacher von einst.

La segreta valle di Barbenan, con i suoi borghi fioriti, vi guida sulle orme dei vetrai di un tempo.

El secreto valle de Barbenan, con sus aldeas llenas de flores, le guía tras las huellas de los vidrieros de antaño.

