N°54 Le Plateau de la Verrerie Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

N°54 Le Plateau de la Verrerie Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

N°54 Le Plateau de la Verrerie Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs La Verrerie 03250 Saint-Nicolas-des-Biefs Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du plateau de la Verrerie, joli parcours adapté au débutant avec de beaux points de vue.

https://www.boisnoirs.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : N°54 Le Plateau de la Verrerie Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Leaving from the Plateau de la Verrerie, this is a lovely route suitable for beginners, with many beautiful viewpoints.

Deutsch : N°54 Le Plateau de la Verrerie Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Ausgehend vom Plateau de la Verrerie, schöne, für Anfänger geeignete Strecke mit schönen Aussichtspunkten.

Italiano :

Partendo dal Plateau de la Verrerie, si tratta di un bel percorso adatto ai principianti, con alcuni bei punti panoramici.

Español : N°54 Le Plateau de la Verrerie Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Partiendo de la meseta de la Verrerie, es una bonita ruta apta para principiantes, con algunos buenos miradores.

