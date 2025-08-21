N°54 Le Plateau de la Verrerie Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Saint-Nicolas-des-Biefs Allier
N°54 Le Plateau de la Verrerie Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs La Verrerie 03250 Saint-Nicolas-des-Biefs Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Au départ du plateau de la Verrerie, joli parcours adapté au débutant avec de beaux points de vue.
https://www.boisnoirs.fr/ +33 4 70 59 37 89
English : N°54 Le Plateau de la Verrerie Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs
Leaving from the Plateau de la Verrerie, this is a lovely route suitable for beginners, with many beautiful viewpoints.
Deutsch : N°54 Le Plateau de la Verrerie Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs
Ausgehend vom Plateau de la Verrerie, schöne, für Anfänger geeignete Strecke mit schönen Aussichtspunkten.
Italiano :
Partendo dal Plateau de la Verrerie, si tratta di un bel percorso adatto ai principianti, con alcuni bei punti panoramici.
Español : N°54 Le Plateau de la Verrerie Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs
Partiendo de la meseta de la Verrerie, es una bonita ruta apta para principiantes, con algunos buenos miradores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme