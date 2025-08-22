Boucle familiale d’Allevard-les-Bains Allevard Isère
Boucle familiale d’Allevard-les-Bains Allevard Isère vendredi 1 mai 2026.
Boucle familiale d’Allevard-les-Bains
Boucle familiale d’Allevard-les-Bains Place de Verdun 38580 Allevard Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
La boucle familiale d’Allevard-les-Bains est accessible aux novices du 2 roues. A l’aller vous surplomberez la vallée du Bréda et vous y trouverez de magnifiques points de vue sur le massif de Belledonne.
+33 4 76 45 10 11
English :
The family loop of Allevard-les-Bains is accessible to 2-wheeler novices. On the way there you will overlook the Bréda valley and you will find magnificent views of the Belledonne massif.
Deutsch :
Die Familienschleife in Allevard-les-Bains ist auch für Anfänger auf zwei Rädern geeignet. Auf dem Hinweg überblicken Sie das Bréda-Tal und finden herrliche Aussichtspunkte auf das Belledonne-Massiv.
Italiano :
L’anello familiare di Allevard-les-Bains è accessibile anche ai principianti. All’uscita si domina la valle della Bréda e si gode di una magnifica vista sul massiccio di Belledonne.
Español :
El bucle familiar de Allevard-les-Bains es accesible para los ciclistas principiantes. A la salida, dominará el valle de Bréda y encontrará magníficas vistas del macizo de Belledonne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme