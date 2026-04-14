Poétiques hydroélectriques, La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains, Allevard

Poétiques hydroélectriques Samedi 23 mai, 17h00 La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Ce projet a été mené en lien avec l’exposition temporaire « Électrique ! Les Forges d’Allevard à l’assaut de la Houille blanche », présentée au Musée d’Allevard. L’exposition explore le développement de l’hydroélectricité au début du 20e siècle au coeur des Alpes, et son lien étroit avec l’industrie locale à Allevard.

Accompagnés d’Arturo Palacios Garcia, musicien, et Katia Bouchoueva, poétesse, des élèves de 5e du Collège Flavius Vaussenat d’Allevard proposent aux visiteurs de la Nuit Européenne des Musées des lectures de poésies autour de l’hydroélectricité. Ils donnent un autre regard à cette thématique assez technique qui a de quoi impressionner au premier abord ! Un pas de côté décalé et musical.

Ces créations de poésie ont été réalisées avec l’association grenobloise Office des transports poétik dans le cadre du festival « La poésie est une oreille ».

La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains 2B Avenue des Bains Allevard Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476451640 https://www.le-gresivaudan.fr/447-la-galerie-musee-d-allevard-les-bains.htm L’exposition permanente vous propose de partir à la découverte du pays d’Allevard et des activités majeures qui ont marqué son histoire.

De l’industrie métallurgique à la station thermale, en passant par les pistes de ski du Collet, vous découvrirez comment ses ressources naturelles – le minerai de fer, l’eau thermale et « l’or blanc » – ont façonné le pays d’Allevard au fil des siècles.

Ludique et diversifié, le parcours d’exposition mêle objets, multimédias, jeux, manipulations, maquette, pour découvrir et comprendre l’évolution d’un territoire de montagne riche d’histoire.

La classe, l’œuvre !

Bruno Lavit photographe