Inauguration de l’exposition photo « L’avant de l’après », La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains, Allevard

Inauguration de l’exposition photo « L’avant de l’après » Samedi 23 mai, 18h00 La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains Isère

Sans réservation dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Découvrez en avant-première les œuvres de Stéphanie Nelson et Alexis Bérar dans le cadre du lancement de l’exposition « L’avant de l’après » issue de leur résidence sur le territoire.

Les deux artistes seront présents pour échanger avec le public.

La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains Avenue des Bains, 38580 Allevard, France Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476451640 https://www.le-gresivaudan.fr/447-la-galerie-musee-d-allevard-les-bains.htm Collections sur la sidérurgie allevardine. Collections sur le thermalisme. Stationnements disponibles : Avenue des Bains > Parc de l’Ermitage Avenue des Bains > Parking Les Silènes / Musée Rue de la Libération > Parc des Forges

Découvrez en avant-première les œuvres de Stéphanie Nelson et Alexis Bérar dans le cadre du lancement de l’exposition « L’avant de l’après » issue de leur résidence sur le territoire.

©Atelier Octobre/RB