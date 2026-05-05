Visite flash de l’exposition « L’avant de l’après », La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains, Allevard

Visite flash de l’exposition « L’avant de l’après » Samedi 23 mai, 20h00 La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fruit d’une résidence sur le pays d’Allevard de juin 2025 à avril 2026, l’exposition « L’avant de l’après » présente les œuvres de Stéphanie Nelson et Alexis Bérar, photographes grenoblois. Portant un regard nouveau sur un territoire marqué par le thermalisme, l’hydroélectricité et l’industrie, leurs photographies interrogent la place de cette mémoire dans les collections d’un musée comme en dehors de ses murs. Leurs regards se répondent pour faire apparaître les métamorphoses d’un territoire en mouvement.

L’exposition s’inscrit dans le cadre du bicentenaire de la photographie, procédé mis au point en 1826.

La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains Avenue des Bains, 38580 Allevard, France Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476451640 https://www.le-gresivaudan.fr/447-la-galerie-musee-d-allevard-les-bains.htm [{« type »: « phone », « value »: « 0476451640 »}] Collections sur la sidérurgie allevardine. Collections sur le thermalisme. Stationnements disponibles : Avenue des Bains > Parc de l’Ermitage Avenue des Bains > Parking Les Silènes / Musée Rue de la Libération > Parc des Forges

Fruit d’une résidence sur le pays d’Allevard de juin 2025 à avril 2026, l’exposition « L’avant de l’après » présente les œuvres de Stéphanie Nelson et Alexis Bérar, photographes grenoblois. Portant …

©La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains