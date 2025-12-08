Boucle itinérante Entre causses et vallées, les 100 km du Quercy Orniac Lot

Boucle itinérante Entre causses et vallées, les 100 km du Quercy

Boucle itinérante Entre causses et vallées, les 100 km du Quercy Gîte d’étape La Flèche Bleue 46330 Orniac Lot Occitanie

Durée : 1410 Distance : 103000.0 Tarif :

Cette randonnée itinérante en liberté de 6 jours de marche, vous fera découvrir les richesses des vallées du Lot et du Célé.

Les points forts du parcours

– L’intimité de la vallée du Célé et ses Causses plein d’histoire (cazelles, gariottes et dolmens)

– Les petits villages typiques de Cabrerets, Sauliac, Marcilhac, Espagnac, Brengues

– La vallée du Lot et ses villages sur les falaises, Larnagol, Calvignac, St Cirq Lapopie…

– La grotte du Pech Merle à Cabrerets, le château de Cenevières, l’igue de Crégols

https://www.xn--laflchebleue-0db.com/ +33 5 65 23 36 72

English :

This 6-day free-roaming hike will enable you to discover the riches of the Lot and Célé valleys.

Highlights

– The intimacy of the Célé valley and its Causses full of history (cazelles, gariottes and dolmens)

– The typical villages of Cabrerets, Sauliac, Marcilhac, Espagnac and Brengues

– The Lot valley and its clifftop villages: Larnagol, Calvignac, St Cirq Lapopie?

– Pech Merle cave in Cabrerets, Cenevières castle, Crégols igue

Deutsch :

Auf dieser 6-tägigen Wanderung in Freiheit werden Sie die Reichtümer der Täler des Lot und der Célé entdecken.

Die Höhepunkte der Wanderung

– Die Intimität des Célé-Tals und seine geschichtsträchtigen Causses (Cazelles, Gariottes und Dolmen)

– Die typischen kleinen Dörfer Cabrerets, Sauliac, Marcilhac, Espagnac, Brengues

– Das Tal des Lot und seine Dörfer auf den Klippen, Larnagol, Calvignac, St Cirq Lapopie?

– Die Höhle Pech Merle in Cabrerets, das Schloss von Cenevières, die Iigue von Crégols

Italiano :

In questa escursione di 6 giorni in libertà, scoprirete le ricchezze delle valli del Lot e del Célé.

Punti salienti dell’itinerario

– L’intimità della valle del Célé e le sue Causses ricche di storia (cazelles, gariottes e dolmens)

– I tipici paesini di Cabrerets, Sauliac, Marcilhac, Espagnac e Brengues

– La valle del Lot e i suoi villaggi sulle falesie, Larnagol, Calvignac, St Cirq Lapopie?

– La grotta del Pech Merle a Cabrerets, il castello di Cenevières, l’igue di Crégols

Español :

En este recorrido de 6 días en libertad, descubrirá las riquezas de los valles del Lot y del Célé.

Lo más destacado de la ruta

– La intimidad del valle del Célé y sus Causses llenas de historia (cazelles, gariottes y dólmenes)

– Los pueblecitos típicos de Cabrerets, Sauliac, Marcilhac, Espagnac y Brengues

– El valle del Lot y sus pueblos en los acantilados, Larnagol, Calvignac, St Cirq Lapopie?

– La cueva de Pech Merle en Cabrerets, el castillo de Cenevières, la igue de Crégols

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-18 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot