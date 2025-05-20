Le chemin des Bourlandes Orniac Lot

Le chemin des Bourlandes

Le chemin des Bourlandes 46330 Orniac Lot Occitanie

Parcourez ce bout de pays, tendez l’oreille et ouvrez les yeux, vous en reviendrez ravis.

La vigne est implantée dans le Quercy après la conquête romaine mais sa culture se développe véritablement à partir du Xème s., sur les terres ecclésiastiques des nombreuses abbayes édifiées dans la région. Dans les chartes des communes datées du XIIIème s, des articles font référence à la culture de la vigne.

English : Le chemin des Bourlandes

Travel across this part of the country, listen and open your eyes, you will come back delighted.

Vines were planted in Quercy after the Roman conquest, but their cultivation really developed from the 10th century onwards, on the ecclesiastical lands of the many abbeys built in the region. In the charters of the communes dated from the 13th century, articles refer to the cultivation of vines.

Deutsch :

Durchstreifen Sie dieses Stück Land, spitzen Sie die Ohren und öffnen Sie die Augen, Sie werden begeistert zurückkehren.

Die Weinrebe wurde in Quercy bereits nach der römischen Eroberung angebaut, aber erst ab dem 10. Jahrhundert entwickelte sich der Weinanbau auf den kirchlichen Ländereien der zahlreichen Abteien, die in der Region errichtet wurden. In den Urkunden der Gemeinden aus dem 13. Jahrhundert wird der Weinanbau erwähnt.

Italiano :

Andate in questa parte del Paese, ascoltate e vedete, ne rimarrete entusiasti.

La vite si è affermata nel Quercy dopo la conquista romana, ma la sua coltivazione si è veramente sviluppata a partire dal X secolo, sui terreni ecclesiastici delle numerose abbazie costruite nella regione. Negli statuti dei comuni risalenti al XIII secolo, gli articoli fanno riferimento alla coltivazione della vite.

Español :

Vaya a esta parte del país, escuche y vea, quedará encantado.

La vid se estableció en Quercy tras la conquista romana, pero su cultivo se desarrolló realmente a partir del siglo X, en los terrenos eclesiásticos de las numerosas abadías construidas en la región. En las cartas de los municipios que datan del siglo XIII, los artículos hacen referencia al cultivo de la vid.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme (ADT du Lot)