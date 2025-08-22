Boucle Le Loiret au fil de l’eau Orléans Loiret

Boucle Le Loiret au fil de l’eau En VTC

Boucle Le Loiret au fil de l’eau 45000 Orléans Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 960 Distance : 230000.0 Tarif :

Découvrez le Loiret grâce à cette boucle à vélo de plus de 200 km le long de la Loire et des canaux d’Orléans, de Briare et du Loing, grâce à trois grands itinéraires vélos (l’Eurovélo3 la Scandibérique, l’EuroVélo 6 la Loire à Vélo et la véloroute Canal d’Orléans à vélo)

https://www.loiretbalades.fr/fr/je-me-balade/velo/le-loiret-au-fil-de-leau

English :

Discover the Loiret on this 200 km cycling loop along the Loire and the Orléans, Briare and Loing canals, using three major cycle routes (Eurovélo3 la Scandibérique, EuroVélo 6 la Loire à Vélo and the Canal d’Orléans à vélo cycle route)

Deutsch :

Entdecken Sie das Loiret auf dieser über 200 km langen Fahrradtour entlang der Loire und den Kanälen von Orléans, Briare und Loing, die über drei große Fahrradwege führt (Eurovélo3 la Scandibérique, EuroVélo 6 la Loire à Vélo und die Fahrradroute Canal d’Orléans à vélo)

Italiano :

Scoprite il Loiret con questo itinerario ciclistico di 200 km lungo la Loira e i canali di Orléans, Briare e Loing, utilizzando tre grandi percorsi ciclabili (Eurovélo3 la Scandibérique, EuroVélo 6 la Loire à Vélo e la pista ciclabile Canal d’Orléans à vélo)

Español :

Descubra el Loira en este circuito ciclista de 200 km a lo largo del Loira y los canales de Orleans, Briare y Loing, utilizando tres grandes rutas ciclistas (Eurovélo3 la Scandibérique, EuroVélo 6 la Loire à Vélo y la ruta ciclista Canal d’Orléans à vélo)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIT Centre-Val de Loire