Boucle moto La boucle des monts d’Auvergne Besse-et-Saint-Anastaise Devant l’Office de Tourisme 63610 Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Votre programme un itinéraire qui offre enchaînement de virages à n’en plus finir, revêtement qualitatif, relief, paysages à couper le souffle, adresses gourmandes… Le combo parfait, véritable paradis des motards !

+33 4 73 42 20 20

English :

Your program: a route that offers a succession of endless bends, quality surfacing, relief, breathtaking landscapes, gourmet addresses… The perfect combo, a true biker’s paradise!

Deutsch :

Ihr Programm: Eine Route, die eine endlose Kurvenkombination, qualitativen Straßenbelag, Relief, atemberaubende Landschaften und Feinschmeckeradressen bietet… Die perfekte Kombi, ein wahres Paradies für Motorradfahrer!

Italiano :

Il vostro programma: un percorso che offre un susseguirsi di curve senza fine, superfici di qualità, rilievi, paesaggi mozzafiato, indirizzi gastronomici? Una combinazione perfetta, un vero paradiso per i motociclisti!

Español :

Su programa: una ruta que ofrezca una sucesión de curvas interminables, superficies de calidad, relieves, paisajes impresionantes, direcciones gastronómicas.. La combinación perfecta, ¡un auténtico paraíso para los moteros!

