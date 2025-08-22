Boucle moto « La boucle des monts d’Auvergne » Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme
Boucle moto « La boucle des monts d'Auvergne » Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme vendredi 1 mai 2026.
Boucle moto La boucle des monts d'Auvergne
Besse-et-Saint-Anastaise
Devant l'Office de Tourisme
63610 Besse-et-Saint-Anastaise
Puy-de-Dôme
Auvergne-Rhône-Alpes
Votre programme un itinéraire qui offre enchaînement de virages à n’en plus finir, revêtement qualitatif, relief, paysages à couper le souffle, adresses gourmandes… Le combo parfait, véritable paradis des motards !
+33 4 73 42 20 20
English :
Your program: a route that offers a succession of endless bends, quality surfacing, relief, breathtaking landscapes, gourmet addresses… The perfect combo, a true biker’s paradise!
Deutsch :
Ihr Programm: Eine Route, die eine endlose Kurvenkombination, qualitativen Straßenbelag, Relief, atemberaubende Landschaften und Feinschmeckeradressen bietet… Die perfekte Kombi, ein wahres Paradies für Motorradfahrer!
Italiano :
Il vostro programma: un percorso che offre un susseguirsi di curve senza fine, superfici di qualità, rilievi, paesaggi mozzafiato, indirizzi gastronomici? Una combinazione perfetta, un vero paradiso per i motociclisti!
Español :
Su programa: una ruta que ofrezca una sucesión de curvas interminables, superficies de calidad, relieves, paisajes impresionantes, direcciones gastronómicas.. La combinación perfecta, ¡un auténtico paraíso para los moteros!
