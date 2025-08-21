BOUCLE MULTI-RANDONNÉE N°06 BREE GESNES MONTSURS NEAU ST CHRISTOPHE DU LUAT ST CENERE Montsûrs Mayenne
BOUCLE MULTI-RANDONNÉE N°06 BREE GESNES MONTSURS NEAU ST CHRISTOPHE DU LUAT ST CENERE 53150 Montsûrs Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 58000.0 Tarif :
Ce circuit de 58km vous permet de profiter du bocage et du petit patrimoine.
http://www.coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60
This 58km circuit allows you to enjoy the bocage and small heritage sites.
Auf dieser 58 km langen Strecke können Sie die Bocage und das kleine Kulturerbe genießen.
Questo percorso di 58 km vi permette di ammirare i terreni agricoli con le siepi e i piccoli siti del patrimonio culturale.
Esta ruta de 58 km permite disfrutar de las tierras de labranza cubiertas de setos y de pequeños enclaves patrimoniales.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-22 par eSPRIT Pays de la Loire