BOUCLE MULTI-RANDONNÉE N°06 BREE GESNES MONTSURS NEAU ST CHRISTOPHE DU LUAT ST CENERE Montsûrs Mayenne

BOUCLE MULTI-RANDONNÉE N°06 BREE GESNES MONTSURS NEAU ST CHRISTOPHE DU LUAT ST CENERE 53150 Montsûrs Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 58000.0 Tarif :

Ce circuit de 58km vous permet de profiter du bocage et du petit patrimoine.

http://www.coevrons-tourisme.com/   +33 2 43 01 43 60

English :

This 58km circuit allows you to enjoy the bocage and small heritage sites.

Deutsch :

Auf dieser 58 km langen Strecke können Sie die Bocage und das kleine Kulturerbe genießen.

Italiano :

Questo percorso di 58 km vi permette di ammirare i terreni agricoli con le siepi e i piccoli siti del patrimonio culturale.

Español :

Esta ruta de 58 km permite disfrutar de las tierras de labranza cubiertas de setos y de pequeños enclaves patrimoniales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-22 par eSPRIT Pays de la Loire