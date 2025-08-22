CIRCUIT LA ROUTE DES MOULINS N°51

CIRCUIT LA ROUTE DES MOULINS N°51 53150 Montsûrs Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 13800.0 Tarif :

Vous serez étonnés de découvrir le château et le Roc Saint Michel qui donnent une impression de moyenne montage.

http://www.coevrons-tourisme.com/index.php/nature-a-rando.html +33 2 43 01 43 60

English :

You will be amazed to discover the castle and the Roc Saint Michel which give an impression of middle mountain.

Deutsch :

Sie werden erstaunt sein, wenn Sie das Schloss und den Roc Saint Michel entdecken, die einen Eindruck von der mittleren Montage vermitteln.

Italiano :

Rimarrete stupiti nello scoprire il castello e il Roc Saint Michel, che danno l’impressione di una media montagna.

Español :

Le sorprenderá descubrir el castillo y el Roc Saint Michel, que dan la impresión de ser una montaña intermedia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire