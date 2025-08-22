Boucle n°3 Entre coteaux et troglo La Chartre-sur-le-Loir Sarthe

Boucle n°3 Entre coteaux et troglo

Distance : 32800.0

Cette boucle au départ de Château du Loir est un excellent moyen de découvrir le mode de vie des hommes qui ont su utiliser les moyens naturels qui leur étaient offerts pour vivre et s’abriter. Longer le coteau calcaire, les jardins familiaux et découvrez la douceur de vivre en vallée du Loir .

http://www.vallee-du-loir.com/ +33 2 43 38 16 60

English :

This loop starting from Château du Loir is an excellent way to discover the way of life of men who knew how to use the natural means offered to them to live and shelter. Walk along the limestone hillside, the allotment gardens and discover the gentle way of life in the Loir Valley .

Deutsch :

Dieser Rundweg, der in Château du Loir beginnt, ist eine hervorragende Möglichkeit, die Lebensweise der Menschen zu entdecken, die die natürlichen Mittel, die ihnen zur Verfügung standen, zum Leben und als Unterschlupf nutzten. Fahren Sie entlang des Kalksteinhangs, der Kleingärten und entdecken Sie das süße Leben im Tal des Loir .

Italiano :

Questo anello che parte da Château du Loir è un modo eccellente per scoprire lo stile di vita degli uomini che sapevano come utilizzare i mezzi naturali offerti loro per vivere e ripararsi. Passeggiate lungo le colline calcaree, gli appezzamenti e scoprite lo stile di vita dolce della Valle del Loir .

Español :

Este bucle que parte del Château du Loir es una excelente manera de descubrir el modo de vida de los hombres que supieron utilizar los medios naturales que se les ofrecían para vivir y refugiarse. Pasee por la ladera de piedra caliza, los huertos y descubra el suave modo de vida del Valle del Loir .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire