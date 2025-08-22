Boucle n°6 Boucle Rustines La Chartre-sur-le-Loir Sarthe

Boucle n°6 Boucle Rustines

72340 La Chartre-sur-le-Loir Sarthe Pays de la Loire

Distance : 22400.0

Cette boucle vous emmène sur les pas d’une personnalité locale, passionnée de vélo Louis Désiré Rustin, inventeur de la célèbre Rustines. A travers, bois et vallons enherbés, sillonnez la campagne et découvrez la vallée du Loir discrète et confidentielle.

http://www.vallee-du-loir.com/ +33 2 43 38 16 60

This loop takes you on the steps of a local personality, passionate about cycling: Louis Désiré Rustin, inventor of the famous Rustines. Through woods and grassy valleys, criss-cross the countryside and discover the discreet and confidential Loir Valley.

Dieser Rundweg führt Sie auf den Spuren einer lokalen Persönlichkeit mit einer Leidenschaft für Fahrräder: Louis Désiré Rustin, der Erfinder des berühmten Rustines. Durch Wälder und grasbewachsene Täler fahren Sie durch die Landschaft und entdecken das diskrete und vertrauliche Tal des Loir.

Questo anello vi porta sulle tracce di una personalità locale, appassionata di ciclismo: Louis Désiré Rustin, inventore delle famose Rustine. Attraverso boschi e valli erbose, pedalate nella campagna e scoprite la discreta e riservata valle del Loir.

Este bucle le lleva tras las huellas de una personalidad local, apasionada del ciclismo: Louis Désiré Rustin, inventor de las famosas Rustinas. A través de bosques y valles cubiertos de hierba, cabalgue por el campo y descubra el discreto y confidencial valle del Loir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire