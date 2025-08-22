Boucle n°6 Boucle Rustines La Chartre-sur-le-Loir Sarthe
Durée : Distance : 22400.0 Tarif :
Cette boucle vous emmène sur les pas d’une personnalité locale, passionnée de vélo Louis Désiré Rustin, inventeur de la célèbre Rustines. A travers, bois et vallons enherbés, sillonnez la campagne et découvrez la vallée du Loir discrète et confidentielle.
http://www.vallee-du-loir.com/ +33 2 43 38 16 60
English :
This loop takes you on the steps of a local personality, passionate about cycling: Louis Désiré Rustin, inventor of the famous Rustines. Through woods and grassy valleys, criss-cross the countryside and discover the discreet and confidential Loir Valley.
Deutsch :
Dieser Rundweg führt Sie auf den Spuren einer lokalen Persönlichkeit mit einer Leidenschaft für Fahrräder: Louis Désiré Rustin, der Erfinder des berühmten Rustines. Durch Wälder und grasbewachsene Täler fahren Sie durch die Landschaft und entdecken das diskrete und vertrauliche Tal des Loir.
Italiano :
Questo anello vi porta sulle tracce di una personalità locale, appassionata di ciclismo: Louis Désiré Rustin, inventore delle famose Rustine. Attraverso boschi e valli erbose, pedalate nella campagna e scoprite la discreta e riservata valle del Loir.
Español :
Este bucle le lleva tras las huellas de una personalidad local, apasionada del ciclismo: Louis Désiré Rustin, inventor de las famosas Rustinas. A través de bosques y valles cubiertos de hierba, cabalgue por el campo y descubra el discreto y confidencial valle del Loir.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire