Vignoble et belles demeures en Vallée du Loir La Chartre-sur-le-Loir Sarthe

Vignobles & Découvertes Vignoble et belles demeures en Vallée du Loir 72340 La Chartre-sur-le-Loir Sarthe Pays de la Loire

Sur les Routes des Vins, ce circuit œnotouristique de 60 km vous fera découvrir Ruillé-sur-Loir, Poncé-sur-le-Loir, ou encore Chahaignes… En Vallée du Loir, venez goûter au Jasnières et au Coteaux-du-Loir, tous deux classés AOC.

English :

On the Routes des Vins, this 60 km tour will make you discover Ruillé-sur-Loir, Poncé-sur-le-Loir, or Chahaignes? In the Loir Valley, come and taste the Jasnières and the Coteaux-du-Loir, both classified AOC.

Deutsch :

Auf den Weinstraßen führt Sie dieser 60 km lange Rundweg durch Ruillé-sur-Loir, Poncé-sur-le-Loir und Chahaignes Im Vallée du Loir können Sie Jasnières und Coteaux-du-Loir probieren, die beide als AOC-Weine klassifiziert sind.

Italiano :

Sulla Routes des Vins, questo tour di 60 km vi porterà a Ruillé-sur-Loir, Poncé-sur-le-Loir o Chahaignes? Nella Valle del Loir, venite a degustare Jasnières e Coteaux-du-Loir, entrambi classificati come AOC.

Español :

En las Routes des Vins, este recorrido de 60 km le llevará a Ruillé-sur-Loir, Poncé-sur-le-Loir o Chahaignes? En el valle del Loir, venga a degustar Jasnières y Coteaux-du-Loir, ambos clasificados como AOC.

