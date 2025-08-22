Boucle Saint-Honoré-les-Bains, Sanglier, Bibracte, Villapourçon, Préporché Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Circuit vélo des eaux du Morvan Vélo à assistance électrique Difficile

Circuit vélo des eaux du Morvan Avenue Docteur Ségard 58360 Saint-Honoré-les-Bains Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 51000.0 Tarif :

Boucle de Saint-Honoré-les-Bains à Bibracte aller-retour par des petites routes peu fréquentées

Difficile

https://www.cyclodechaine.com/balades/ +33 3 86 30 43 10

English :

Loop from Saint-Honoré-les-Bains to Bibracte and back on little-travelled back roads

Deutsch :

Schleife von Saint-Honoré-les-Bains nach Bibracte und zurück über kleine, wenig befahrene Straßen

Italiano :

Un percorso ad anello da Saint-Honoré-les-Bains a Bibracte e ritorno lungo strade secondarie poco battute

Español :

Ruta circular de Saint-Honoré-les-Bains a Bibracte y viceversa por carreteras secundarias poco transitadas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data