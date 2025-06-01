Circuit des églises romanes en Bazois Loire Morvan Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Le circuit des églises romanes fait le tour du territoire Bazois Loire Morvan. Vous pouvez choisir les églises que vous souhaitez voir indépendamment des autres. Ainsi il n’est pas nécessaire de faire toutes les églises.

Facile

+33 3 86 30 43 10

English :

The Romanesque church tour covers the whole of the Bazois Loire Morvan region. You can choose the churches you wish to see independently of the others. So you don’t have to visit all the churches.

Deutsch :

Der Rundweg der romanischen Kirchen führt rund um das Gebiet Bazois Loire Morvan. Sie können die Kirchen, die Sie sehen möchten, unabhängig von den anderen auswählen. So ist es nicht notwendig, alle Kirchen zu besuchen.

Italiano :

Il tour delle chiese romaniche copre l’intera regione del Bazois Loire Morvan. È possibile scegliere le chiese che si desidera vedere indipendentemente dalle altre. Non è quindi necessario visitare tutte le chiese.

Español :

La visita de las iglesias románicas abarca toda la región de Bazois Loire Morvan. Puede elegir las iglesias que desee ver independientemente de las demás. Así no tendrá que visitar todas las iglesias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data