BOUCLE VÉLO AUTOUR DU LAC DE RILLÉ ET DU PARC DU LATHAN Noyant-Villages Maine-et-Loire

Boucle vélo autour du lac de Rillé et du parc du Lathan

Partez à la découverte de milieux aquatiques, bocagers, forestiers autour du Lac de Rillé et du Parc du Lathan.

https://www.tourisme.baugeoisvallee.fr/ +33 2 41 89 18 07

English :

Discover the aquatic, bocage and forest environments around Lac de Rillé and Parc du Lathan.

Deutsch :

Entdecken Sie Wasser-, Hecken- und Waldlandschaften rund um den Lac de Rillé und den Parc du Lathan.

Italiano :

Scoprite gli ambienti acquatici, boschivi e di bocage intorno al Lac de Rillé e al Parc du Lathan.

Español :

Descubra los entornos acuáticos, de seto y forestales que rodean el Lago de Rillé y el Parque del Lathan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-14 par Anjou tourime