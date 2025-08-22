BOUCLE VÉLO AUTOUR DU LAC DE RILLÉ ET DU PARC DU LATHAN Noyant-Villages Maine-et-Loire
Distance : 17500.0
Partez à la découverte de milieux aquatiques, bocagers, forestiers autour du Lac de Rillé et du Parc du Lathan.
https://www.tourisme.baugeoisvallee.fr/ +33 2 41 89 18 07
English :
Discover the aquatic, bocage and forest environments around Lac de Rillé and Parc du Lathan.
Deutsch :
Entdecken Sie Wasser-, Hecken- und Waldlandschaften rund um den Lac de Rillé und den Parc du Lathan.
Italiano :
Scoprite gli ambienti acquatici, boschivi e di bocage intorno al Lac de Rillé e al Parc du Lathan.
Español :
Descubra los entornos acuáticos, de seto y forestales que rodean el Lago de Rillé y el Parque del Lathan.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-14 par Anjou tourime