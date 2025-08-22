BOUCLE VÉLO ENTRE LOIRE ET AUBANCE Loire-Authion Maine-et-Loire

Boucle vélo entre Loire et Aubance

Une belle boucle qui s’appuie sur La Loire à Vélo avant de rejoindre les Ponts-de-Cé par le vignoble de l’Aubance.

English :

A beautiful loop that follows the Loire à Vélo route before reaching Les Ponts-de-Cé via the Aubance vineyards.

Deutsch :

Eine schöne Schleife, die sich an La Loire à Vélo anlehnt, bevor sie durch die Weinberge von Aubance nach Les Ponts-de-Cé führt.

Italiano :

Si tratta di un grande anello che segue la pista ciclabile Loire à Vélo prima di raggiungere Les Ponts-de-Cé attraverso i vigneti di Aubance.

Español :

Es un gran bucle que sigue la ruta ciclista Loire à Vélo antes de llegar a Les Ponts-de-Cé a través de los viñedos de Aubance.

