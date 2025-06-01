BOUCLE VÉLO ENTRE LOIRE & MARAIS D’AUTHION Loire-Authion Maine-et-Loire

BOUCLE VÉLO ENTRE LOIRE & MARAIS D’AUTHION

Durée : Distance : 44000.0 Tarif :

De la vallée horticole aux villages nichés en pied de coteau de Loire.

English :

From the horticultural valley to the villages nestled at the foot of the Loire hillside.

Deutsch :

Vom Gartenbautal zu den Dörfern, die sich an den Fuß der Loire-Hügel schmiegen.

Italiano :

Dalla valle orticola ai villaggi ai piedi delle colline della Loira.

Español :

Desde el valle hortícola hasta los pueblos enclavados al pie de la ladera del Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Anjou tourime