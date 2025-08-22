Boucle vélo L’art du goût Nègrepelisse Forêt de Sarret Vaissac Nègrepelisse Tarn-et-Garonne

Boucle vélo L’art du goût Nègrepelisse Forêt de Sarret Vaissac

Boucle vélo L’art du goût Nègrepelisse Forêt de Sarret Vaissac Esplanade du château 82800 Nègrepelisse Tarn-et-Garonne Occitanie

“Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es”, cet itinéraire au départ du centre d’art La Cuisine, lieu de création et de design lié à la thématique de l’alimentation vous emmène faire un tour des productions locales, en passant par

les bois.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English : Bike loop: The art of taste: Nègrepelisse Sarret Forest Vaissac

“Tell me what you eat, I’ll tell you what you are”, this route starting from the La Cuisine art centre, a place of creation and design linked to the theme of food, takes you on a tour of local productions, passing through the woods.

Deutsch :

sag mir, was du isst, und ich sage dir, was du bist: Diese Route führt vom Kunstzentrum La Cuisine, einem Ort für Kreation und Design rund um das Thema Ernährung, zu einer Tour durch die lokalen Produktionen und durch den Wald

durch die Wälder.

Italiano :

dimmi cosa mangi e ti dirò cosa sei… Questo itinerario, partendo dal centro d’arte La Cuisine, spazio creativo e di design legato al tema del cibo, vi porterà alla scoperta dei prodotti locali, passando per i boschi

i boschi.

Español : Circuito bici: El arte del gusto: Nègrepelisse Bosque de Sarret Vaissac

“Dime lo que comes, te diré lo que eres”, esta ruta que parte del centro de arte La Cuisine, un lugar de creación y diseño vinculado al tema de la comida, te lleva a un recorrido por las producciones locales, entre ellas

el bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-27 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme