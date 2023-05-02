Circuit des Sept Ponts PR2 Nègrepelisse Nègrepelisse Tarn-et-Garonne

Après un détour dans la nature, ce parcours varié nous fait découvrir à la fois des détails des architectures anciennes (le château, le lavoir) et contemporaines du village de Nègrepelisse (la médiathèque, maison de retraite).

English : Circuit of the Seven Bridges PR2 Nègrepelisse

After a detour in the nature, this varied course makes us discover at the same time details of the old architectures (the castle, the wash-house) and contemporary architectures of the village of Nègrepelisse (the mediatheque, the retirement home).

Deutsch :

Nach einem Abstecher in die Natur zeigt uns dieser abwechslungsreiche Rundgang sowohl Details der alten (das Schloss, das Waschhaus) als auch der zeitgenössischen Architektur des Dorfes Nègrepelisse (die Mediathek, das Seniorenheim).

Italiano :

Dopo una deviazione in campagna, questo itinerario vario presenta dettagli dell’architettura antica (il castello, il lavatoio) e contemporanea del villaggio di Nègrepelisse (la mediateca, la casa di riposo).

Español : Circuito de los Siete Puentes PR2 Nègrepelisse

Tras un desvío al campo, este variado itinerario nos permite descubrir detalles tanto de la arquitectura antigua (el castillo, el lavadero) como de la arquitectura contemporánea del pueblo de Nègrepelisse (la mediateca, la residencia de ancianos).

