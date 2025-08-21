BOUCLE VÉLO PORTS DE LOIRE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Boucle vélo Ports de Loire

Découvrez la Loire à vélo entre Angers et Nantes grâce à cette boucle d’une trentaine de kilomètres entre Montjean-sur-Loire et Saint-Florent-le-Vieil.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32

English :

Discover the Loire by bike between Angers and Nantes thanks to this 30 km loop between Montjean-sur-Loire and Saint-Florent-le-Vieil.

Deutsch :

Entdecken Sie die Loire zwischen Angers und Nantes mit dem Fahrrad auf diesem 30 km langen Rundweg zwischen Montjean-sur-Loire und Saint-Florent-le-Vieil.

Italiano :

Scoprite la Loira in bicicletta tra Angers e Nantes grazie a questo anello di trenta chilometri tra Montjean-sur-Loire e Saint-Florent-le-Vieil.

Español :

Descubra el Loira en bicicleta entre Angers y Nantes gracias a este bucle de treinta kilómetros entre Montjean-sur-Loire y Saint-Florent-le-Vieil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-16 par Anjou tourime