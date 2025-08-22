Boucle VTC De la Seudre aux plages et conches rocheuses Royan Charente-Maritime

Boucle VTC De la Seudre aux plages et conches rocheuses

Boucle VTC De la Seudre aux plages et conches rocheuses Boulevard Thiers (départ) 17200 Royan Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Vous cheminerez entre champs de céréales et vignes vers l’estuaire de la Gironde. Sur votre chemin, il ne sera pas rare de découvrir ces monuments architecturaux de l’art roman.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/25cce1e6-e361-4755-9b2a-65d7d7497e04/balade-ndeg21-vtc-de-la-seudre-aux-plages-et-conches-rocheuses +33 5 46 08 21 00

English :

You’ll make your way through grain fields and vineyards towards the Gironde estuary. Along the way, it’s not unusual to come across these Romanesque architectural monuments.

Deutsch :

Sie wandern zwischen Getreidefeldern und Weinbergen in Richtung der Mündung der Gironde. Auf Ihrem Weg werden Sie nicht selten diese architektonischen Denkmäler der romanischen Kunst entdecken.

Italiano :

Attraverserete campi di cereali e vigneti verso l’estuario della Gironda. Lungo il percorso si incontrano spesso monumenti architettonici romanici.

Español :

Atravesará campos de cereales y viñedos en dirección al estuario de la Gironda. Por el camino, a menudo encontrará monumentos arquitectónicos románicos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme