Boucle VTC Ports d’estuaire et coteaux viticoles par Barzan-Plage Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Boucle VTC Ports d’estuaire et coteaux viticoles par Barzan-Plage

Boucle VTC Ports d’estuaire et coteaux viticoles par Barzan-Plage Place Parias (départ) 17120 Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce circuit vélo vous emmène des petits ports de l’estuaire aux coteaux viticoles du territoire. D’un relief prononcé vous découvrirez toutes les richesses de ce patrimoine.

English :

This bike tour takes you from the small ports of the estuary to the wine-growing hillsides of the region. With its pronounced relief, you’ll discover all the richness of this heritage.

Deutsch :

Diese Radtour führt Sie von den kleinen Häfen an der Mündung zu den Weinhängen des Gebiets. Mit einem ausgeprägten Relief werden Sie alle Reichtümer dieses Kulturerbes entdecken.

Italiano :

Questo itinerario ciclabile vi porterà dai piccoli porti dell’estuario alle colline viticole della regione. Con i suoi rilievi pronunciati, scoprirete tutta la ricchezza di questo patrimonio.

Español :

Esta ruta ciclista le llevará desde los pequeños puertos del estuario hasta las laderas vitícolas de la región. Con su pronunciado relieve, descubrirá toda la riqueza de este patrimonio.

