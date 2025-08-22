Sentier Détours N°2 Mortagne-sur-Gironde Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Sentier Détours N°2 Mortagne-sur-Gironde

Sentier Détours N°2 Mortagne-sur-Gironde Près de la rue de l’Hermitage 17120 Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce Sentiers Détours permet de découvrir le patrimoine bâti et naturel de la commune par ses sentiers et ses marais menant de l’Estuaire aux falaises via le Parcours Ville Basse .

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/ab3476f3-cc5a-4444-a98c-852b0ae34c8c/detours-a-pied-2-mortagne-sur-gironde +33 5 46 08 21 00

English :

This Sentiers Détours (Pathways and Detours) allows you to discover the built and natural heritage of the commune via its paths and marshes leading from the Estuary to the cliffs via the Parcours Ville Basse (Lower Town Pathway).

Deutsch :

Dieser Sentiers Détours ermöglicht es Ihnen, das Bau- und Naturerbe der Gemeinde auf seinen Pfaden und durch seine Sümpfe zu entdecken, die von der Mündung über den Parcours Ville Basse zu den Klippen führen.

Italiano :

Questo Sentiers Détours (Sentieri per le deviazioni) permette di scoprire il patrimonio edilizio e naturale del comune attraverso i suoi sentieri e le sue paludi che portano dall’estuario alle scogliere attraverso il Parcours Ville Basse (Sentiero della città bassa).

Español :

Este Sentiers Détours (Senderos de desvío) permite descubrir el patrimonio construido y natural del municipio a través de sus senderos y marismas que van del estuario a los acantilados por el Parcours Ville Basse (Sendero Ciudad Baja).

