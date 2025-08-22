Sentier Détours N°1 Mortagne-sur-Gironde Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Sentier Détours N°1 Mortagne-sur-Gironde

Sentier Détours N°1 Mortagne-sur-Gironde Place Bel Air (départ) 17120 Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce Sentier Détours permet de découvrir la ville ancienne de Mortagne-sur-Gironde, campée sur les falaises qui s’organise autour de l’Église Saint Étienne et du bourg avec ses commerces.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/5ab95b0a-5603-493c-b761-8a8e228b3d6f/detours-a-pied-1-mortagne-sur-gironde +33 5 46 08 21 00

English :

This Sentier Détours (detour trail) allows you to discover the old town of Mortagne-sur-Gironde, built into the cliffs around the Church of Saint Étienne and the market town with its shops.

Deutsch :

Dieser Détours-Pfad führt Sie durch die alte Stadt Mortagne-sur-Gironde, die auf den Klippen liegt und sich um die Kirche Saint Étienne und den Marktflecken mit seinen Geschäften gruppiert.

Italiano :

Questo Sentier Détours (sentiero delle deviazioni) comprende il centro storico di Mortagne-sur-Gironde, costruito nelle scogliere intorno alla chiesa di Saint Étienne e la città mercato con i suoi negozi.

Español :

Este Sentier Détours (sendero de las diversiones) recorre el casco antiguo de Mortagne-sur-Gironde, construido en los acantilados alrededor de la iglesia de Saint Étienne y la ciudad mercado con sus comercios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme