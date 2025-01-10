Carlux en écomobilité Plein les yeux à la gare Doisneau Sarlat-la-Canéda Dordogne

La voie verte de Sarlat est aménagée sur l’emprise d’une ancienne voie de chemin de fer. Après Carsac, un embranchement vers Cazoules permet de rejoindre la gare Doisneau en longeant la Dordogne.

English : Carlux en écomobilité Plein les yeux à la gare Doisneau

The green way of Sarlat is developed on the right of way of an old railroad. After Carsac, a junction towards Cazoules allows you to reach the Doisneau station by following the Dordogne river.

Deutsch : Carlux en écomobilité Plein les yeux à la gare Doisneau

Der Grüne Weg von Sarlat wurde auf dem Gelände einer ehemaligen Eisenbahnstrecke angelegt. Nach Carsac führt eine Abzweigung nach Cazoules zum Bahnhof Doisneau, wobei Sie entlang der Dordogne fahren können.

Italiano :

La Greenway di Sarlat sorge sul sito di un’ex linea ferroviaria. Dopo Carsac, un bivio in direzione di Cazoules permette di raggiungere la stazione di Doisneau seguendo il fiume Dordogna.

Español : Carlux en écomobilité Plein les yeux à la gare Doisneau

La Vía Verde de Sarlat está construida en el emplazamiento de una antigua línea ferroviaria. Después de Carsac, un cruce hacia Cazoules permite llegar a la estación de Doisneau siguiendo el río Dordogne.

