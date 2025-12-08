Carnet de route de Chauny à Tergnier Chauny Aisne
Chauny à Tergnier 02300 Chauny Aisne Hauts-de-France
Pour la première fois en exclusivité, reliez Chauny à Tergnier en toute sécurité ! Partez en famille à la découverte d’un patrimoine méconnu des splendeurs Art déco de Chauny, à la cité cheminote de Tergnier, en passant par le canal de l’Oise, nouvellement aménagé et sécurisé. Une belle balade d’une demi journée environ.
English :
For the first time in exclusivity, connect Chauny to Tergnier in complete safety! Take off with your family to discover a little-known heritage: from the Art Deco splendours of Chauny, to the railway town of Tergnier, via the newly developed and secure Oise canal. A beautiful walk lasting about half a day.
Deutsch :
Zum ersten Mal und exklusiv: Verbinden Sie Chauny mit Tergnier in aller Sicherheit! Entdecken Sie mit Ihrer Familie ein unbekanntes Kulturerbe: die Art-Déco-Pracht von Chauny, die Eisenbahnerstadt Tergnier und den neu angelegten und gesicherten Oise-Kanal. Ein schöner Spaziergang von etwa einem halben Tag.
Italiano :
Per la prima volta, collegate Chauny a Tergnier in tutta sicurezza! Portate la famiglia alla scoperta di un patrimonio poco conosciuto: dagli splendori Art Déco di Chauny alla città ferroviaria di Tergnier, passando per il canale dell’Oise, recentemente messo in sicurezza. Una bella passeggiata di mezza giornata.
Español :
Por primera vez, conecte Chauny con Tergnier con total seguridad Lleve a la familia a descubrir un patrimonio poco conocido: desde el esplendor Art Decó de Chauny, hasta la ciudad ferroviaria de Tergnier, pasando por el Canal de Oise, que recientemente se ha hecho seguro. Un hermoso paseo de medio día.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par Agence Aisne Tourisme