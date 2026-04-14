Initiation imprimante 3D, AIDEQ Chauny, Chauny

Initiation imprimante 3D Mardi 5 mai, 09h00 AIDEQ Chauny Aisne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:30:00+02:00

Atelier découverte : Créer son objet personnalisé grâce à l’impression 3D

Les apprenants de la formation « S’engager vers l’emploi » sont invités à participer à une séance d’initiation dédiée à la découverte de l’impression 3D, une technologie incontournable dans les secteurs de l’industrie, du prototypage et de la création numérique.

Au cours de cet atelier, les participants auront l’opportunité de :

Découvrir le fonctionnement d’une imprimante 3D, comprendre ses composants, ses usages courants et les matériaux les plus utilisés (comme le PLA).

S’initier à la modélisation 3D, en explorant un logiciel simple et accessible pour apprendre à créer ou modifier des objets virtuels.

Préparer un fichier pour l’impression, en découvrant les réglages essentiels : épaisseur des couches, supports, remplissage, orientation de la pièce…

Imprimer un petit objet personnalisé, tel qu’un porte-clés, un médaillon, un mini-objet décoratif ou une pièce simple conçue par leur soin.

Comprendre les applications professionnelles de l’impression 3D, que ce soit dans le prototypage, la réparation, le design, l’ingénierie ou encore l’artisanat moderne.

Cet atelier pratique et stimulant vise à développer la confiance des apprenants et à valoriser leurs compétences numériques tout en leur permettant d’expérimenter une technologie en pleine expansion. Il contribue à l’accompagnement vers l’emploi en favorisant la curiosité, l’autonomie et la découverte de nouveaux outils utilisés dans de nombreux métiers actuels.

Une belle occasion de révéler le potentiel créatif et technique de chacun, tout en explorant une technologie innovante et accessible !

AIDEQ Chauny Rue Ferdinand Buisson Chauny Chauny 02300 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Aisne Hauts-de-France

Les apprenants de la formation « s’engager vers l’emploi » pourront créer un projet personnalisé au cours d’une séance d’initiation à l’imprimante 3D.