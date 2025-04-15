Castella, la balade du Pech d’Ané Castella Lot-et-Garonne

Durée : Distance : 6500.0 Tarif :

Cette balade commence sur le plateau entourant le bourg de Castella. La seconde partie est plus accidentée, tracée au-dessus de la vallée du Bourbon dans des chemins escarpés et ombragés.

English : Castella, la balade du Pech d’Ané

This walk starts on the plateau surrounding the village of Castella. The second part is more rugged, traced above the Bourbon valley on steep, shady paths.

Deutsch : Castella, la balade du Pech d’Ané

Diese Wanderung beginnt auf dem Plateau, das die Ortschaft Castella umgibt. Der zweite Teil ist rauer und verläuft oberhalb des Bourbon-Tals auf steilen und schattigen Wegen.

Italiano :

Questa passeggiata inizia sull’altopiano che circonda il villaggio di Castella. La seconda parte è più aspra, tracciata sulla valle del Bourbon su sentieri ripidi e ombreggiati.

Español : Castella, la balade du Pech d’Ané

Este paseo comienza en la meseta que rodea el pueblo de Castella. La segunda parte es más accidentada, trazada sobre el valle del Borbón por caminos empinados y sombreados.

