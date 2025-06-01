CAUSSE DE SAUVETERRE (COTATION ROUGE) Gorges du Tarn Causses Lozère

CAUSSE DE SAUVETERRE (COTATION ROUGE) VTT de descente Difficile

CAUSSE DE SAUVETERRE (COTATION ROUGE) Sauveterre 48210 Gorges du Tarn Causses Lozère Occitanie

Durée : 210 Distance : 29000.0 Tarif :

Cette boucle vous amène sur la partie steppique du causse Sauveterre, et vous offre une pose au domaine des Boissets.
  +33 4 66 45 01 14

English :

This loop takes you to the steppic part of the Causse Sauveterre, with a stopover at the Domaine des Boissets.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie über den steppenartigen Teil der Causse Sauveterre und bietet Ihnen die Möglichkeit, auf der Domaine des Boissets zu posieren.

Italiano :

Questo anello si snoda attraverso le steppe della Causse Sauveterre, con una sosta al Domaine des Boissets.

Español :

Este bucle le llevará por las estepas del Causse Sauveterre, con una parada en el Domaine des Boissets.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par CDT Lozère